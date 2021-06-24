Инвестором "Харьковских теплосетей" станет компания, которая строила Эйфелеву башню.

В Харькове проведут масштабную модернизацию теплосетей с привлечением компаний, имеющих большой опыт и новейшие технологии.

И.о. мэра Игорь Терехов обсудил варианты сотрудничества с французской компанией "Эйффаж", которая построила Эйфелеву башню.

"Нас интересует установка индивидуальных тепловых пунктов, замена магистральных трубопроводов, модернизация котельных. По крайней мере, опыт вашей компании, ее финансовая стабильность позволяют изучить этот вопрос", — заявил Терехов.

Кроме того, Харьков заинтересован в строительстве дорожных развязок.

"Мы предоставим пакет документов по проектам, которые нас интересуют, чтобы посредством тендеров к нам приходили европейские фирмы, гранды, которые умеют работать и используют передовые технические решения", — подчеркнул Терехов.

В свою очередь, директор по развитию "Эйффаж" Николя Суро заявил, что его компания является одним из мировых лидеров в строительстве и специализируется на объектах теплоэнергетики, дорожной инфраструктуры, водоснабжения.

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Кроме Эйфелевой башни (1889), в портфолио "Эйффаж" строительство тоннеля под Ла-Маншем (1994), самого высокого моста в мире — виадука Мийо (2004), футбольного стадиона "Пьер Моруа" (2012).

"Сейчас мы хотим сфокусироваться на Украине, и группа наших инженеров работает над проэктам, которые мы можем здесь внедрить. Надеюсь, что мы поможем воплотить в жизнь все планы, которые у вас в городе. И, конечно, Харьков — вершина нашего интереса", — заверил Суро.

Напомним, ранее Игорь Терехов сообщил, что стадион "Металлист" с тренировочной базой и академией вернули в собственность города. Харьков возвращается на футбольную карту Украины и Европы.

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