Моди принимает Путина с почестями: что означает для Украины поездка "фюрера" в Индию

Владимир Путин и Нарендра Моди. / © Associated Press

Диктатор-президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Индию на 23-й саммит стран. Накануне ужина фюрера приветствовали на красной дорожке. Нарушая протокол, премьер-министр Нарендра Моди встретил его на взлетной полосе аэродрома, пожав ему руку и тепло обняв. Затем они поехали в одной машине на приватный ужин.

Почему мир следит за переговорами Путина и Моди, говорится в материале Sky News.

Саммит Индия-Россия является ежегодным событием, которое проходит в последние 25 лет, за исключением пандемии COVID. Цель мероприятия – укрепить и расширить партнерство в сферах стратегической обороны, гражданской ядерной энергетики, нефти и торговли.

В Нью-Дели российский президент-диктатор прибыл с большой бизнес-делегацией, а вопросы торговли были одними из главных тем повестки дня. Заметим, торговля между двумя странами составляет 68,72 млрд долларов.

Саммит этого года уже имеет определенное содержание, потому что на днях нижняя палата Госдумы России ратифицировала Соглашение о взаимном обмене логистической поддержкой (RELOS), ключевое военное соглашение с Индией. Она определяет процедуру направления военных формирований РФ, военных кораблей и военных самолетов в Индию и наоборот. Кроме того, Москва предоставит Нью-Дели доступ к российским военно-морским портам вдоль Северного морского пути – от Владивостока до Мурманск.

Почему нефть и Украина важны на переговорах

С начала войны в Украине Индия увеличила объем закупок российской нефти со скидкой. Ежегодный импорт вырос с 2% в 2021-м - до почти 40% за последние три года.

В августе президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% штрафные пошлины на Нью-Дели за покупку нефти страны-агрессорки, что увеличило общие пошлины до 50% — они являются одними из самых высоких в мире.

Правительство США оправдало свои действия соображениями национальной безопасности, поскольку доходы от нефти питали военную машину Москвы в Украине. Именно поэтому применил агрессивные экономические рычаги влияния. Торговый советник американского президента Питер Наварро даже назвал войну между Россией и Украиной «войной Моде», потому что самая большая демократия в мире работает как «прачечная для Кремля».

Индия отрицала все обвинения. Мол, скидки на импорт нефти преследуют цель "обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд человек в стране". Однако в попытке наладить отношения страна увеличила закупки нефти и газа у США и начала сокращать импорт топлива из России.

"Однако встреча Путина и Моди будет воспринята как протест против санкций и высоких пошлин, введенных Трампом. Это одна из причин, почему за ней внимательно следят в Вашингтоне и европейских столицах", - констатирует Sky News.

Напомним, во время сегодняшней встречи с Путиным Моди заявил, что мир должен вернуться в мир. Мол, Нью-Дели поддерживает усилия, направленные на это. В свою очередь, российский "фюрер" поблагодарил индийского премьера "за внимание к мирным усилиям в Украине" и рассказал о переговорах с США.

Известно, что Москва готова предложить Нью-Дели бесперебойную поставку топлива. В кратких комментариях журналистам Путин добавил, что Россия и Индия подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества.