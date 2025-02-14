Моди сделал новое заявление о войне в Украине

Индия выступает на стороне мира в русско-украинской войне. Мол, Нью-Дели ни в коем случае не является нейтральной стороной.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Голос Америки".

"Мир думал, что Индия каким-то образом является нейтральной страной во всем этом процессе. Но это неправда. У Индии есть сторона, и эта сторона мира", – заявил Моди.

Индийский премьер поздравил инициативу Дональда Трампа по восстановлению мира. В очередной раз Моди отметил важность "диалога, дипломатии и мирного решения". По словам Моди, об этом он говорил и российскому "фюреру" Владимиру Путину.

"Я сказал ему, что сейчас не эпоха войны, и я твердо убежден, что проблемы не разрешаются на поле боя. Обеим сторонам придется сесть за стол переговоров", — заявил Моди.

Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему 12 февраля сначала поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным, а уже потом позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

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