Нарендра Моди и Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в мир должен вернуться в мир. Мол, Нью-Дели поддерживает усилия, направленные на это.

Об этом он сказал во время встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным в Нью-Дели, сообщает Sky News.

«Мир должен вернуться к миру. Мы все должны стремиться к миру вместе», — сказал индийский премьер Путину.

Реклама

По словам Моди, мол, Нью-Дели поддерживает все усилия, направленные на достижение мира.

В свою очередь, российский "фюрер" Путин поблагодарил Моди "за внимание к мирным усилиям в Украине" и рассказал премьеру о переговорах с США

Кроме того, российский президент-диктатор в традиционной для себя манере также хвастался отношениями между двумя странами.

«Наши отношения глубоко укоренены в истории, но важны не слова, а суть, которая очень глубока», - подчеркнул Путин.

Реклама

Напомним, накануне диктатор РФ Владимир Путин прибыл в Индию. Самолет сел на авиабазе Палам индийских ВВС, где "фюрера" встретил индийский премьер Нарендра Моди. РосСМИ пишут, что Путин по прибытии в Нью-Дели сел в автомобиле с Моди — белый внедорожник премьера.

Информационное агентство AP, ссылаясь на индийских чиновников, принимавших участие в подготовке саммита, сообщает, что повестка дня для Путина и Моди включает оборону, энергетику и мобильность рабочей силы.

Дата публикации 09:46, 04.12.25 Количество просмотров 61 ТСН отыскала дочь Путина