- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2098
- Время на прочтение
- 1 мин
Моди во время встречи с Путиным сделал заявление о мире
Путин поблагодарил Моди за внимание к мирным усилиям в Украине.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в мир должен вернуться в мир. Мол, Нью-Дели поддерживает усилия, направленные на это.
Об этом он сказал во время встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным в Нью-Дели, сообщает Sky News.
«Мир должен вернуться к миру. Мы все должны стремиться к миру вместе», — сказал индийский премьер Путину.
По словам Моди, мол, Нью-Дели поддерживает все усилия, направленные на достижение мира.
В свою очередь, российский "фюрер" Путин поблагодарил Моди "за внимание к мирным усилиям в Украине" и рассказал премьеру о переговорах с США
Кроме того, российский президент-диктатор в традиционной для себя манере также хвастался отношениями между двумя странами.
«Наши отношения глубоко укоренены в истории, но важны не слова, а суть, которая очень глубока», - подчеркнул Путин.
Напомним, накануне диктатор РФ Владимир Путин прибыл в Индию. Самолет сел на авиабазе Палам индийских ВВС, где "фюрера" встретил индийский премьер Нарендра Моди. РосСМИ пишут, что Путин по прибытии в Нью-Дели сел в автомобиле с Моди — белый внедорожник премьера.
Информационное агентство AP, ссылаясь на индийских чиновников, принимавших участие в подготовке саммита, сообщает, что повестка дня для Путина и Моди включает оборону, энергетику и мобильность рабочей силы.