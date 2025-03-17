Моди заявил о "сердечных отношениях" с Путиным и Зеленским и назвал решение войны

Решение о полномасштабной войне в Украине будет только тогда, когда Киев и Москва сядут за стол переговоров.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью Лексу Фридману, пишет "РБК. Украина".

Индийский премьер заявил, что Индия поддерживает мир и готова выступать миротворцем "везде, где может". По словам Моди, Нью-Дели имеет "сердечные отношения" как с Российской Федерацией, так и с Украиной.

"Я могу сесть с президентом Путиным и сказать: "Сейчас не время для войны". И то же, дружески, могу сказать президенту Зеленскому: "Брат, сколько бы людей не поддерживало тебя по всему миру, на поле боя решения не найти. Только мир – ключ к решению. Решение придет только тогда, когда и Украина, и Россия сядут за стол переговоров", – заявил Нарендра Моди.

Премьер говорит, что Украина может советоваться с союзниками. Впрочем, считает он, это "не принесет плодов", поскольку в дискуссии должны участвовать обе стороны войны.

"Сначала обрести мир было трудно, но я надеюсь, что сейчас ситуация способствует продуктивному диалогу между Украиной и Россией", — подчеркнул Моди.

Как сообщалось, советник по иностранным делам турецкого президента Акиф Чагатай Килич назвал главное препятствие для мирного урегулирования войны в Украине.

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