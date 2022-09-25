"Мое мнение: нет": Зеленский считает, что в Европе не будет стабильности, если Путин останется у власти

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если российский диктатор Владимир Путин останется у власти, то в Европе не будет стабильности.

Так, на вопрос, возможна ли стабильность в Европе, если Путин останется у власти, Зеленский ответил: "Нет".

Об этом глава государства рассказал в интервью CBS News.

"Мне нечего добавить. Мое мнение: нет. Мы это наблюдаем годами, стабильности не видим", – добавил президент.

Он также сказал, что "Россия искусственно создает другие кризисы, и они очень открыто обсуждают угрозы остальному миру".

"Они начали угрожать нам ядерным оружием. Зависит ли мир от одной страны или одного человека? Мир должен решить. Мы решили. Мы не будем зависеть от одного человека, не являющегося гражданином нашей страны", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "российский медведь ранен" и в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии.

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