«Мог быть капризным и упрямым»: Байден описал в мемуарах Зеленского и Путина

Байден описал в мемуарах Зеленского и Путина / © Associated Press

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В своей книге «Пообещай мне, Америка», выход которой запланирован на вторник, 17 ноября, 46-й президент США Джо Байден вспомнил, как проходили его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Что Байден написал о Зеленском и Путине в своих мемуарах

Характеризуя главу Кремля, Джо Байден обратил внимание на его «капризный тон». Он заметил характерную деталь поведения Путина: тот «любил сутулиться во время встреч, притворяясь равнодушным, как подросток».

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Вспоминая контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским, бывший президент США написал, что актерское прошлое президента Украины «оказалось очень хорошей тренировкой» для должности главы государства.

Однако диалог не всегда был простым: в своих воспоминаниях Байден написал, что Зеленский «мог быть капризным и упрямым в наших частных разговорах, и не таким благодарным, как я ожидал».

Также в книге говорится о попытке команды Дональда Трампа добиться от Байдена письменного разрешения на прямые контакты с Путиным еще до официальной инаугурации.

Тогда Байден отказался подписывать такое разрешение, потому что не хотел давать карт-бланш на то, что стало бы своеобразной капитуляцией ценой Украины.

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Байден раскритиковал Трампа

Напомним, бывший президент США Джо Байден недавно впервые публично подверг критике действующего президента Дональда Трампа во время выступления на мероприятии Демократической партии штата Мэриленд.

В своей речи Байден назвал Трампа некомпетентным нарциссом и коррупционером, упомянув снесение Восточного крыла Белого дома и бесконкурсное выделение средств донору из Мар-а-Лаго на фильтрационную систему для бассейна.

Кроме внутренней политики Байден резко осудил отношения Трампа с Владимиром Путиным, обвинив Трампа в умышленном разрушении НАТО и подрыве авторитета США в мире.

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