Мог ли знать Медведчук о полномасштабном вторжении России: нардепы из экс-ОПЗЖ рассказали

Источник из ОПЗЖ заявил, что Медведчук вместе с Медведевым и Володиным могли подстрекать Путина к войне.

Подозреваемый в госизмене эк-снардеп Виктор Медведчук мог знать о планах России по поводу полномасштабного вторжения в Украину, предполагают экс-соратники политика. В то же время, других коллег Медведчук убеждал, что "вторжения не будет".

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Я слышал, что кое-кого он якобы предупредил о том, что им стоит уехать, не объяснив причины. Но он мне этого не говорил", — рассказал нардеп от "Платформы за жизнь и мир" Нестор Шуфрич, который был в составе фракции ОПЗЖ.

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В то же время, некоторых коллег из фракции Медведчук убеждал, что вторжения РФ не будет. Однако соратников пророссийского политика заставил усомниться внезапный отъезд в Беларусь 18 февраля супруги Медведчука – Оксаны Марченко.

"У многих из нас здесь также оставались семьи, дети. Мог ли он хотя бы сказать "вывезите семьи"? Да, мог, но не сказал", – выразил свое возмущение один из экс-членов фракции ОПЗЖ.

Еще один источник издания из лагеря ОПЗЖ рассказал, что Медведчук якобы передавал Кремлю "нарисованную" социологию о том, как сильно в Украине любят Россию. Собеседник также сказал, что политик вместе с другими "ястребами" — заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, стремившимся к эскалации, — могли подстрекать президента Владимира Путина к войне.

"Максимум, что мог сделать Медведчук – это разве что навести на кого порчу", – возразил еще один нардеп из бывшей ОПЗЖ.

Он также выразил сомнение, что политик мог убедить кого-то в пророссийских настроениях по всей Украине.

"Ведь там тоже есть свои разведки, которые давали Путину какие-то справки. На основании их данных и принималось решение. Понятно, что эти сведения были результатом ложных и коррупционных действий российских спецслужб", — заявил один и бывших депутатов ОПЗЖ.

Напомним, Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении обычаев войны. Политика задержали в Украине в апреле 2022 года, когда тот пытался сбежать за пределы государства. Впоследствии Медведчука обменяли на 200 украинских пленных.

В январе 2023 года политик был лишен украинского гражданства, Верховная Рада позже лишила Медведчука и мандата народного депутата. Теперь политик судится против парламента.

В феврале секретарь СНБО Украины Алексей Данилов информировал, что Медведчук предлагает завершить войну в Украине по так называемому "корейскому плану": когда часть государства россияне отделят для себя, а та, которую не удалось захватить, останется под контролем Украины.

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