Мог заработать еще $1 трлн и править до 100 лет: политолог – о самом безумном потупке Путина

Не начинать полномасштабное вторжение – это был самый легкий и рациональный вариант для Путина, однако диктатор решил по-другому.

У российского диктатора Путина были все шансы проправить хоть до ста лет и заработать для себя и своих потомков еще по меньшей мере $1 трлн, если бы не начал войну против Украины.

Об этом заявил политолог Михаил Шейтельман, передает издание "Гордон".

По его словам, не начинать полномасштабное вторжение – это был самый легкий и рациональный вариант для Путина, однако диктатор решил по-другому.

"Вторжение – это был самый безумный вариант. Я поверил 21 февраля, что он начнет. Я сказал об этом вслух 21 февраля, когда состоялось заседание Совбеза, где признали "ЛНР/ДНР", где допрашивали несчастного (председателя Службы внешней разведки России Сергея) ) Нарышкина, признает ли он "ЛДНР". До этого я не верил совсем", — сказал Шейтельман.

Политолог отметил, что до вторжения Путин был сторонником тактики "наезд-откат".

"Я смотрел других каких-то политологов, путинов, которые все говорили: "Он не человек войны". Я во все это верил до 21-го числа. А 21-го (21 февраля 2022 года. – Ред.) я посмотрел и сказал: Другой человек. Все забудьте. Все, что мы знаем – все неправда. Это другой человек". Я впервые увидел настолько больного человека на экране, и я понял, что все – завтра. Я был уверен, что 22-го утром (состоится вторжение. – Ред.), а оказалось, 24-го", – сказал он.

Шейтельман, что Путин мог спокойно жить, воровать деньги россиян и править еще много лет, если бы не напал на Украину.

"Он мог всю жизнь так заниматься всеми этими наездами, откатами, жить прекрасно, заработать еще $1 трлн для себя лично и для своих потомков, и править Россией еще не менее 30 лет. Все у него было в руках", – подытожил политолог.

Ранее Михаил Шейтельман заявил, что до марта не останется ни одного живого или раненого "мобика" с первой волны российской мобилизации.

Однако политолог уверен, что Путин останется у власти даже после поражения в войне. По его словам, россияне упустили последний шанс на демократические перемены в своей стране и потому РФ превратится во вторую Северную Корею.

В то же время Шейтельман предполагает, что если у России все же сменится власть, то у преемника Путина будет совсем другая позиция по отношению к Украине.

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