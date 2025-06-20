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Дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Дональд Трамп, вероятно, мог попасть под влияние Советского Союза еще до того, как стал президентом США.

Об этом он рассказал для 24 канала.

По словам Огрызко, хотя конкретных фактов о вербовке Трампа нет, такая возможность не исключается.

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«Теоретически такая вероятность была. Реализовали ли ее — неизвестно», — отметил дипломат.

Огрызко подчеркнул, что Трамп предпринял ряд шагов, которые можно считать пророссийскими и антиукраинскими.

«Если президент США не может прямо сказать, кто напал, а только повторяет: „Я за мир“, — это значит, что он не хочет знать правду», — подчеркнул Огрызко.

Особенно удивило заявление Трампа на саммите G7, где он назвал исключение России из G8 ошибкой.

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По мнению Огрызко, это манипуляция: Трамп умышленно умалчивает о том, что Россию исключили из G8 именно из-за оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

«Он говорит так, будто стремится к положительному результату, но на самом деле формирует ложное представление для американских граждан», — объяснил дипломат.

В итоге Огрызко отметил, что такая последовательная позиция Трампа выглядит как результат зависимости от Москвы, даже если ее прямого подтверждения пока нет.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из «Группы восьми» (G8) в 2014 году было, по его мнению, «серьезной ошибкой», которая могла привести к полномасштабной войне в Украине.

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По словам Трампа, G7 ранее функционировала как G8, но Россию исключили из международного клуба ведущих экономик после аннексии Крыма. Он обвинил в этом тогдашнего президента США Барака Обаму и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, отметив, что именно они выступили против присутствия РФ в составе G8.

«Я считаю, что это была ошибка. Если бы Россия оставалась в G8, у нас не было бы этой войны», — отметил американский лидер, добавив, что говорил об этом открыто еще до своего прихода в политику.