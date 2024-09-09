Могла ли война закончиться в марте 2022-го: Нуланд рассказала, почему сорвались переговоры с РФ в Стамбуле

В то же время российская пропаганда манипулирует заявлением Виктории Нуланд о Стамбульских соглашениях.

В марте 2022 Украина вышла из Стамбульских соглашений с Россией после консультаций со своими западными партнерами.

Об этом заявила бывшая заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью, опубликованном на YouTube-канале российского журналиста Михаила Зыгаря.

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По ее словам, Россия поставила ряд несправедливых требований, которые фактически привели б к демилитаризации Украины.

Нуланд напомнила, в каком тяжелом положении была Украина по состоянию на март 2022 года. В то же время, и российская армия в начале вторжения допустила важные ошибки, поэтому стороны были заинтересованы в переговорах.

Бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд / Фото: Getty Images

"Россия в то время была заинтересована в том, чтобы хотя бы посмотреть, что она может получить, а Украина была заинтересована в том, чтобы остановить войну и прогнать россиян. Было что обсуждать. Турки предложили площадку. На самом деле мы (США – ред.) были мало проинформированы об условиях соглашения", – говорит экс-заместитель госсекретаря США.

Как вспомнила Нуланд, в конце переговоров украинская сторона спросила мнение у США и союзников. По ее словам, россияне потребовали, чтобы Украина отказалась от ряда систем вооружений. Однако аналонических встречных требований России не выдвигалось.

"Украина, по сути, была бы ослаблена как военная сила. Но от РФ не требовали отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали ставить вопрос о том, эта сделка хорошая. И именно в этот момент она распалась, но многие люди, и сам президент Зеленский подозревали, что могут попасть в эту ловушку. И если Путин мог получить демилитаризованную Украину за бесценок, от чего ему отказываться (от дальнейшей агрессии – Ред.), – подытожила Виктория Нуланд.

Как РФ использует для пропаганды заявление Нуланда

Центр противодействия дезинформации отмечает, что российская пропаганда манипулирует заявлением Виктории Нуланд о Стамбульских соглашениях.

"Российские пропагандисты пытаются подать слова Нуланд о том, что Украина отказалась принимать условия Стамбульских соглашений после консультаций с представителями Запада, как признание в том, что США и Британия якобы сорвали мирные переговоры", — отмечают в ЦПД.

Таким образом, РФ пытается снять с себя ответственность за продолжение войны.

"В то же время на украинскую аудиторию продвигается нарратив, будто переговорщики в Стамбуле хотели "сдать Украину", а Запад предотвратил это. Подобные месседжи продвигаются ради дискредитации украинской власти", – пишет Центр противодействия дезинформации.

Напомним, что в марте 2024 года газета The Wall Street Journal впервые раскрыла подробности соглашения, которое РФ и Украина так и не подписали в Стамбуле в начале полномасштабного вторжения.

Немецкое издание WELT опубликовало текст мирного договора, который Украина и РФ якобы могли подписать в апреле 2022 года.

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, в первые дни полномасштабной войны являвшийся участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что "они были готовы закончить войну".

Советник главы ОП Михаил Подоляк также объяснил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси.

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