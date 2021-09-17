У Путина традиционно обвинили Киев в якобы невыполнении Минских договоренностей.
Спикер российского президента Дмитрий Песков допустил, что в США могли бы вроде повлиять на Украину для урегулирования конфликта на Донбассе, но пожаловался, что Вашингтон этого не делает.
Такое заявление пресс-секретарь главы Кремля сделал 17 сентября, пишут росСМИ.
Так, Песков традиционно обвинил Киев в мол невыполнении Минских договоренностей и предположил, что вроде Вашингтон мог бы повлиять на украинскую сторону. Впрочем, жалуется, что такого влияния еще не было.
"Насколько мы понимаем, США имеют влияние, существенное влияние на то, что происходит в Киеве. И США оказывают существенное влияние на принятие решений. Я имею в виду решение украинского руководства. С этой точки зрения, конечно, мы понимаем, что американцы могли бы иметь такое влияние. Вместе с тем мы констатируем, что до сих пор такого влияния предоставлено не было", — отметил Песков.
Напомним, ранее Дмитрий Песков подтвердил, что Российская Федерация имеет определенный влияние на главарей и боевиков фейковых непризнанных республик "Л/ДНР".