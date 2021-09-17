Могли бы повлиять на Украину, но не делают этого: у Путина пожаловались на США

Могли бы повлиять на Украину, но не делают этого: у Путина пожаловались на США

У Путина традиционно обвинили Киев в якобы невыполнении Минских договоренностей.

Спикер российского президента Дмитрий Песков допустил, что в США могли бы вроде повлиять на Украину для урегулирования конфликта на Донбассе, но пожаловался, что Вашингтон этого не делает.

Такое заявление пресс-секретарь главы Кремля сделал 17 сентября, пишут росСМИ.

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Так, Песков традиционно обвинил Киев в мол невыполнении Минских договоренностей и предположил, что вроде Вашингтон мог бы повлиять на украинскую сторону. Впрочем, жалуется, что такого влияния еще не было.

"Насколько мы понимаем, США имеют влияние, существенное влияние на то, что происходит в Киеве. И США оказывают существенное влияние на принятие решений. Я имею в виду решение украинского руководства. С этой точки зрения, конечно, мы понимаем, что американцы могли бы иметь такое влияние. Вместе с тем мы констатируем, что до сих пор такого влияния предоставлено не было", — отметил Песков.

Напомним, ранее Дмитрий Песков подтвердил, что Российская Федерация имеет определенный влияние на главарей и боевиков фейковых непризнанных республик "Л/ДНР".

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