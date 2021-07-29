"Могли бы шантажировать мир": Арахамия считает "роковой ошибкой" отказ Украины от ядерного статуса

По мнению нардепа, если бы Украина была сейчас ядерной державой, с "нами бы все говорили по-другому".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", если бы сохранила ядерный потенциал. Однако "роковой ошибкой", по его мнению, стало подписание Будапештского меморандума.

Об этом он сказал в эфире программы на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос об основных стратегических ошибках президентов Украины.

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"У Кравчука, мне кажется, роковая ошибка — избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского. — Ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми другими ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все говорили бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо было совсем по-другому ", — сказал Арахамия.

В то же время "слуга народа" признался, что не знает обстоятельств подписания меморандума и отметил, что сейчас в этом "легко рассуждать, через столько лет":

"Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы (подписывать. — Ред.). Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение. — Ред.), Мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал".

"Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", — отметил нардеп.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Украине обещали гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного статуса. Меморандум подписали лидеры Украины, США, России и Великобритании.

Согласно документу, Украине обещали гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного статуса. Меморандум подписали лидеры Украины, США, России и Великобритании. Первый президент Украины Леонид Кравчук признал, что Будапештский меморандум не спас Украину от российской агрессии. "Суть меморандума абсолютно правильная. Сказано, что государства будут гарантировать Украине суверенитет, территориальную целостность и независимость, и будут защищать от возможного нападения. Но как? Этого собственно и нет", — сказал он.

В то же время действующий президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не верит в то, что страну защищают документы, соглашения и меморандумы. По его мнению, территориальную целостность может сохранить только сильная армия, НАТО и ядерное оружие.

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