Могут быть десятки погибших и сотни раненых: россияне обстреляли Харьков "Градами"

Геращенко сказал, что "скорые" уезжают на место трагедии.

В понедельник, 28 февраля, когда Россия и Украина сели за стол переговоров под Припятью, Харьков подвергся массированному удару "Градами", который совершили оккупанты.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Десяти погибших, наверное, сотни раненых. Быстрые едут на место трагедии! Смерть оккупантам!", — написал он.

Кроме того, по информации "Суспільного", в верхний этаж дома по ул. Клочковский попал снаряд. По словам очевидцы, в результате нападения разбиты этажи от 10-11, внутри дома.

"Стояла под подъездом. 197 дом, 8 подъезд. Напротив дом — 197-Б. 12 этажей. Полетел снаряд. Разбиты этажи из 10, 11, внутри дома. Я была сама, мы побежали сразу в подвал", — сказано в сообщении.

Также жители сообщают о звуках автоматных очередей вблизи дома после попадания ракеты.