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Могут быть десятки погибших и сотни раненых: россияне обстреляли Харьков "Градами"

Могут быть десятки погибших и сотни раненых: россияне обстреляли Харьков "Градами"

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Могут быть десятки погибших и сотни раненых: россияне обстреляли Харьков "Градами"

Геращенко сказал, что "скорые" уезжают на место трагедии.

В понедельник, 28 февраля, когда Россия и Украина сели за стол переговоров под Припятью, Харьков подвергся массированному удару "Градами", который совершили оккупанты.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Десяти погибших, наверное, сотни раненых. Быстрые едут на место трагедии! Смерть оккупантам!", — написал он.

Кроме того, по информации "Суспільного", в верхний этаж дома по ул. Клочковский попал снаряд. По словам очевидцы, в результате нападения разбиты этажи от 10-11, внутри дома.

"Стояла под подъездом. 197 дом, 8 подъезд. Напротив дом — 197-Б. 12 этажей. Полетел снаряд. Разбиты этажи из 10, 11, внутри дома. Я была сама, мы побежали сразу в подвал", — сказано в сообщении.

Также жители сообщают о звуках автоматных очередей вблизи дома после попадания ракеты.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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