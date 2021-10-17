Могут ли Медведчука обменять на украинских узников Кремля: объяснение Зеленского

Президент рассказал, при каких условиях возможен обмен Медведчука на пленных из России.
Украина могла бы рассмотреть обмен с РФ подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных и политзаключенных, если бы политик имел российское гражданство.
Об этом информируют Факты ICTV.
Глава государства пояснил, что Медведчук является гражданином Украины и к нему применяется украинское законодательство. По его словам, Кремль не предлагал "оставить в покое" Медведчука в обмен на какие-то уступки.
"Если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство (ну например, вполне возможно), то мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на действительно героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", — сказал Зеленский.
Напомним
- 11 октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залог в размере 1 млрд гривен.
- 12 октября судья отклонила ходатайство прокурора и оставила Медведчука под домашним арестом.
- Народный депутат Виктора Медведчука подозревают в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.
- Обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.
- Перед началом судебного заседания нардеп пообщался с журналистами, в очередной раз заявив, что дело против него — "туфта и фальсификация". Он назвал ложными все записи разговоров, которыми следствие доказывает его вину.