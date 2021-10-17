Могут ли Медведчука обменять на украинских узников Кремля: объяснение Зеленского

Могут ли Медведчука обменять на украинских узников Кремля: объяснение Зеленского

Президент рассказал, при каких условиях возможен обмен Медведчука на пленных из России.

Украина могла бы рассмотреть обмен с РФ подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных и политзаключенных, если бы политик имел российское гражданство.

Об этом информируют Факты ICTV.

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Глава государства пояснил, что Медведчук является гражданином Украины и к нему применяется украинское законодательство. По его словам, Кремль не предлагал "оставить в покое" Медведчука в обмен на какие-то уступки.

"Если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство (ну например, вполне возможно), то мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на действительно героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", — сказал Зеленский.

Напомним

11 октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залог в размере 1 млрд гривен.

об аресте или залог в размере 1 млрд гривен. 12 октября судья отклонила ходатайство прокурора и оставила Медведчука под домашним арестом.

Народный депутат Виктора Медведчука подозревают в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины. Обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.

народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства. Перед началом судебного заседания нардеп пообщался с журналистами, в очередной раз заявив, что дело против него — "туфта и фальсификация". Он назвал ложными все записи разговоров, которыми следствие доказывает его вину.

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