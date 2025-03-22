Могут ли объединиться США и Россия: президент Чехии дал четкий ответ

Возможность объединения США и России президент Чехии Петр Павел назвал "дикой гипотезой".

Такое мнение президент Чехии выразил в эфире национального телемарафона.

"Это сродни дикой гипотезе. Соединенные Штаты ясно задекларировали, что их самый первый противник – это Китай. Они не видят в России первичную угрозу сегодня. Но, конечно, они понимают, что Россия – недружественная страна", – сказал он.

В то же время Петр Павел не исключает вероятности, что американские власти хотят заключить соглашение с Россией об окончании войны в Украине.

"Вероятно, что сегодняшние американские власти хотят заключить соглашение с Россией об окончании войны в Украине. А также заключить какие-то соглашения, которые принесут экономические преимущества. Но Россия никогда не станет партнером США в борьбе с Китаем. Если у США и есть партнеры в мире, то это, в первую очередь, Европа. Потому что мы – демократические страны, мы исповедуем такие же ценности, и мне кажется, что так оно и будет и дальше. Поскольку даже американский президент никогда не отвергал демократических принципов. Поэтому мне кажется такой сценарий диким, что система в США изменится полностью", – резюмировал чешский президент.

Ранее Петр Павел заявил, что у России нет реальной воли прекращать войну, и она использует массированные удары для давления на украинское общество.

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