Могут ли ослабить санкции против РФ по результатам саммита на Аляске: мнение эксперта

По результатам саммита на Аляске будет решено, снимать ли санкции против России.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Санкции против РФ

Санкции против РФ / © ТСН.ua

Россия сможет накапливать новые силы и расширять свой ВПК, если отменят санкции. Армия РФ неизбежно начнет новое наступление.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Олег Саркиц, эксперт по экономическим вопросам.

«Мы вместе с партнерами должны быть уверены, что намерения РФ — не пустые разговоры. Через месяц-два они накопят новые силы, будут строить свой ВПК вместе с КНР и начнут новое наступление», — объяснил он.

Представители ЕС заявили, добавляет Саркиц, что не будут снимать санкции сразу после саммита или по его результатам.

«Будет делаться анализ. И уже глядя на перспективу, будет приниматься решение, возможно ли ослабление санкций, будет ли применен вообще 19-й пакет, который наоборот будет давить на РФ», — отметил он.

И если что-то пойдет не так, как планирует администрация Трампа, сказал министр финансов США Скотт Бессант, будут рассматривать применение вторичных и углубленных санкций против России.

Напомним, США временно ослабили санкции против РФ накануне встречи на Аляске.

