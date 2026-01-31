Переговоры в Абу-Даби / © ТСН.ua

Пока жители крупнейшего спального района Киева выживают при температуре -15°C без отопления, в дипломатических кулуарах появились первые признаки «энергетического перемирия» между Россией и Украиной.

Издание The Economist анализирует, готов ли Кремль к реальным компромиссам или только пытается выиграть время.

Отмечается, что трехсторонние переговоры с участием Украины, страны-агрессора России и США в Абу-Даби 23 и 24 января были одними из наиболее конструктивных за все время войны, но серьезных прорывов в территориальных вопросах. не ожидается, по меньшей мере, до марта 2026 года.

Троещина на грани: «катастрофа приходит по этапам»

Ситуация в Деснянском районе столицы остается критической. После того, как Россия попала в ТЭЦ-6 — мощнейшую теплоэлектроцентраль города — 300 тысяч человек остались без тепла. Электрики работают на грани возможностей, заделывая сети, загорающиеся от перегрузки через обогреватели.

Потери: во время ремонтных работ погибли уже два электрика.

Коммунальный коллапс: систему отопления пришлось слить, чтобы трубы не разорвало от мороза. Руководитель администрации района Максим Бахматов предупреждает: следующий этап — проблемы с канализацией.

Критика власти: Бахматов резко высказался о подготовке города к зиме, назвав призывы мэра Кличко выезжать из города «пораженскими».

Дипломатический «луч света» от Трампа

На фоне гуманитарного кризиса появилась неожиданная новость: Дональд Трамп заявил, что договорился с Путиным о временном прекращении ударов по энергосистеме Киева. Это преподносится как «жест доброй воли» перед следующим раундом переговоров в Абу-Даби, запланированным на 1 февраля.

Украинская сторона настроена скептически. Официальный Киев отрицает какие-либо договоренности с Кремлем «на слово» и требует механизмов верификации в реальном времени.

План А и план Б: что на кону в Абу-Даби?

По данным источников, близких к переговорной группе, трехсторонние встречи (Украина, США, РФ) стали «наиболее конструктивными за долгое время».

Сценарий «План А» (переговоры):

Создание демилитаризованной зоны под наблюдением международного «Совета мира» Трампа.

Болезненный территориальный компромисс в обмен на мир и членство в ЕС.

Снятие санкций с РФ и новые бизнес-соглашения с США.

Сценарий «План Б» (оборона):

Зеленский готовит страну к длительной войне на истощение.

Новый министр обороны Михаил Федоров делает ставку на «цифровую войну» и дроны.

Укрепление позиций на Донбассе и отказ от любых уступок по территориям.

«Если Путин думает, что украинцы сдадутся, потому что у них не работают туалеты — он ошибается. Мы будем ходить в окопы, если придется, но будем это делать с пением», — подытожил Максим Бахматов.

Эксперты считают, что реальный прорыв возможен не раньше марта, когда завершится зимнее наступление РФ, а экономические проблемы агрессора станут более ощутимыми.

Напомним, на фоне аномальных морозов и активных мирных переговоров в Абу-Даби россияне прекратили обстрелы украинской энергетики.

Якобы после личной просьбы президента США Дональда Трампа Кремль согласился не атаковать энергосистему Украины, однако стороны разошлись в оценках продолжительности этой паузы.

В то же время эксперты предупреждают — временное перемирие может стать ловушкой для Украины.