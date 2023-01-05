Могут ли союзники принять участие в войне с РФ на территории Украины ‒ Кулеба рассказал

Кулеба объяснил, что украинцы уверены в своих силах и просят только оружие.

Украина никогда не просила другие государства посылать свои войска для борьбы с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Al Aan TV.

В ответ на вопросы журналистов о том, возможно ли участие в войне сил других стран, Кулеба подчеркнул, что украинцы уверены в своих силах защитить Украину.

"Мы никогда, даже в самые темные моменты, не просили иностранных солдат приходить на нашу землю. Мы никогда не просили другие страны присылать войска в Украину. Мы понимаем, что это наша страна и мы должны защищать ее", – отметил глава МИД.

Министр объяснил, что действительно Киев просит международное сообщество помочь оружием и техникой, ведь российская армия превосходит ВСУ "как по численному составу, так и оружию".

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, может ли кто-нибудь из стран-партнерок начать боевые действия против России с территории Украины.

Напомним, что Франция передаст Украине БТРы Bastion и колесные танки AMX-10RC. А президент США Джо Байден рассматривает возможность передачи Украине БМП Bradley.

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