Могут ли США получить в управление ЗАЭС: Зеленский оценил перспективы такого партнерства

Американский менеджмент ЗАЭС возможен только при участии украинского персонала

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Украина готова к взаимовыгодному партнерству с Соединенными Штатами во многих областях. Но по отношению к Запорожской атомной станции возникает целый ряд сложных вопросов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами во вторник, 22 апреля.

«Запорожская станция — она сама по себе сегодня не работает. И без Украины, она не будет работать. И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит. Нужен наш технический состав. Америка технически и политически понимает, что формат менеджмента этой станции возможен только с нашими техническими работниками», — отметил президент.

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По его словам, кроме управления станцией сразу возникают вопросы безопасности этих людей и их семей, а также доступа к необходимым ресурсам для обеспечения работы станции.

«Появляются вопросы: доступ к воде, инфраструктура, жизнь этих людей (они граждане Украины), их безопасность, что с Энергодаром, где они будут жить, что с их детьми — вернуть детей домой или нет? Много вопросов. Что можно подписать? На что можно согласиться? Если эта станция сегодня под россиянами, а завтра может быть под американцами — что будет с людьми?» — сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина готова совместно с американцами восстановить ЗАЭС и вместе зарабатывать деньги на электричестве, но для этого россияне должны покинуть станцию. Впрочем, никаких предложений по ЗАЭС со стороны США до сих пор не было.

«Я думаю, что это нормально. Но я ни разу не слышал таких предложений официально, хотя подобных месседжей и слухов много. Украина не против партнерства с Америкой в том или ином направлении, возобновления работы, любой инфраструктуры, любого предприятия. Почему нет? У нас сейчас есть “Мотор Сич“ — сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дают на Запорожье Patriot с американцами, который будет защищать “Мотор Сич”, пусть заходят, и будем работать вместе на “Мотор Сич”. То же самое и со станцией», — объяснил свою позицию президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не боится «идти в партнерство» с США, «но партнерство — это партнерство».

Напомним, США придумали способ, чтобы ЗАЭС не стала проблемой на переговорах. В рамках мирного соглашения рассматривается станция как нейтральная зона.