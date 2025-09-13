Могут ли украинских мужчин мобилизовать за границей в армию ЕС: юрист дал основательное объяснение

Евросоюз. / © Associated Press

На фоне войны в Украине и разговоров о возможном нападении РФ на НАТО некоторые страны серьезно задумались над своей обороной и вооружением, военной службой своих граждан, создания резервов и т.д.

Угрожает ли мобилизация в странах ЕС украинским мужчинам с временной защитой или со статусом беженца, рассказал юрист Сергей Ланкин в комментарии УНИАН.

Специалист пояснил, что предоставление гражданам Украины временной защиты предусмотрено отдельной директивой Евросоюза, а вот статус беженца – это международно признанный статус лица, вследствие определенных обстоятельств вынужденно покинувшего страну проживания.

По словам адвоката, наличие обоих статусов украинцев за границей не влияет на необходимость становиться и военный учет, а также не освобождает от мобилизации в Украине. Все такие граждане 25-60 лет, военнообязанные, должны стать на военный учет. Если у них нет причин для отсрочки или бронирования, то они могут быть мобилизованы в Украине.

Ланкин объяснил: если гражданин Украины получает статус беженца за границей, то не теряет украинское гражданство, поэтому подлежит военному учету и мобилизации на общих основаниях дома.

Гражданин Украины с временной защитой или статусом беженца не может быть призван в Вооруженные силы любой из стран Евросоюза, в которой находится, ведь не является ее гражданином.

По мнению адвоката, если лицо стало гражданином Евросоюза и отказалось от украинского, то на него уже не распространяются правила военного учета в Украине. Именно поэтому он не может быть мобилизован в Украине. Однако такое лицо может быть потенциально призвано на военную службу в стране своего гражданства в порядке и в возрасте, предусмотренном национальным законодательством того государства.

Напомним, The Guardian пишет о том, что война напрямую перекинулась на НАТО после того, как дроны РФ атаковали Польшу ночью 10 сентября. До этого момента война России в Украине не оказала заметного влияния для стран-членов Альянса. И хотя вторжение беспилотников РФ нельзя назвать военно значительным, но этот инцидент отменно отличается от всего, что происходило с февраля 2022-го.