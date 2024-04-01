Могут ли журналисты быть забронированы от мобилизации: в Раде все объяснили

По словам Ярослава Юрчишина, в Украине информационное направление не рассматривается как отдельное направление борьбы.

Нардеп, глава комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал информацию о том, что обсуждается вопрос бронирования журналистов. Он ответил, возможно ли это в украинских условиях.

Об этом народный избранник рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Юрчишин напомнил, что само бронирование от мобилизации в Украине существует в других важных отраслях. То есть, забронированными могут быть до 50% рабочих определенных предприятий или ведомств.

"Но говорить об именно бронировании журналистов не приходится по многим причинам. У нас, во-первых, нет такой роскоши, как в России, которые просто все федеральные каналы забронировали, они не призываются на "СВО". У нас нет столько мобилизационного ресурса, как в России", – объяснил нардеп.

Во-вторых, отметил он, в Украине информационное направление не рассматривается как отдельное направление борьбы: "Информационный фронт как таковой существует, но мы его игнорируем. Мы надеемся на сознание наших медиа".

В то же время Юрчишин отметил, что мобилизация работников медиа – это огромный козырь, ведь лучшие пресс-офицеры – это выходцы из СМИ.

"Конечно, они гораздо лучше работают с журналистами, и понимают, что показывать, как показывать, что журналист нам не враг, а пришедший человек покажет ваше направление, а затем на это направление приедет дополнительная амуниция, оружие и волонтерская помощь", – рассказал глава комитета по вопросам свободы слова.

К слову, рассматривая поправки к законопроекту о мобилизации, парламентский комитет по нацбезопасности, обороне и разведке отклонил привязывание бронирования к зарплатам. Возможность бронирования предлагают оставить для работающих на критически важных предприятиях и в органах государственной власти.

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