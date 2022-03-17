Могут повторить "украинский сценарий": Россия угрожает Боснии

Посол РФ пригрозил стране по поводу ее возможного вступления в НАТО.

Россия угрожает Боснии и Герцеговине по поводу ее намерений стать членом НАТО.

В России заявили, что оставляют за собой право реагировать на подобную возможность.

Об этом заявил посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов, передает "Балканский обозреватель".

"Если она (Босния и Герцеговина) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", – заявил Калабухов.

По его словам, Москва будет реагировать, "анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию".

Глава Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление посла РФ.

"Сообщение российского посла о том, что реакция России последует, приведение примера Украины, против которой Россия совершает агрессию, является однозначным, но одновременно неприемлимым для Боснии и Герцеговины", — подчеркнул Комшич.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины, после заявления Путина о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.