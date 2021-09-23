Могут работать и до ночи: нардепы из-за закона об олигархах продлили себе рабочий день

Могут работать и до ночи: нардепы из-за закона об олигархах продлили себе рабочий день

Нардепы хотят сегодня завершить рассмотрение законопроекта об олигархах.

Народные депутаты Украины поддержали инициативу продлить сегодняшний рабочий день, пока не завершат рассматривать так называемый законопроект о олигархах.

Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады 23 сентября.

Также читайте Закон об олигархах и внеочередное заседание: повестка дня Рады на 23 сентября

"За" соответствующую инициативу проголосовали 288 нардепов. Воздержались — 55 парламентариев, не голосовали — 25. "Против" высказались нардепы от ОПЗЖ.

"Я вношу предложение, которое было озвучено, продолжить сегодняшний рабочий день до момента завершения вопрос рассмотрения законопроекта №5599" О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархах) ", — сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

После голосования Руслан Стефанчук объявил перерыв. Рассмотрение этого законопроекта планируется начать в 12:30.

Подробно, кого назовут олигархами и как бороться с ними, читайте здесь.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку