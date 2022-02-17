"Могут стрельнуть, но ничего не решают": Зеленский опроверг возможность прямых переговоров с боевиками

"Могут стрельнуть, но ничего не решают": Зеленский опроверг возможность прямых переговоров с боевиками

Политические вопросы террористы решают через Россию, говорит Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на прямые переговоры с самопровозглашенными террористическими так называемыми "ЛНР" и "ДНР". По словам украинского лидера, такие переговоры с поддерживаемыми Россией боевиками – бессмысленны.

Об этом президент заявил в интервью "РБК-Украина".

Как пояснил президент, боевики псевдореспублик ничего не решают в вопросах политики, ведь это решается только через Россию.

"Нет, не пойдем. Это глупо. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу.... Вот это они решают... Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров? Если есть вопросы по заложникам — согласовали их на нормандском формате, тогда спецслужбы говорят с их боевиками, идет технический обмен людьми. Это я понимаю и принимаю. Надо забрать людей — нет вопросов. Я понимаю, где эти люди находятся, кто их охраняет и у кого их нужно унести. Здесь нет предубеждений", — сказал президент.

Кроме того, Зеленский назвал "минские соглашения" бездарно составленным документом. По его словам, они не связаны с войсками РФ на границе с вопросами незаконно аннексированного Крыма.

"Минск" – это вообще часть, не связанная с безопасностью. Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он о деоккупации Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован, и нам нужно его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать. Этот документ – Минские соглашения – не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он сложен так, чтобы мы сначала были в более слабой, проигрышной позиции", — пояснил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин может признать независимость самопровозглашенных "республик" Донбасса, чтобы таким образом повысить ставки.

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