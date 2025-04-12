"Мои слова исказили": Келлог заявил, что не предлагал "разделить" Украину

Кот Келлог / © Associated Press

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог заявил, что журналисты не поняли его слова о "распределении" Украины.

Об этом он написал на своей странице в сети X.

Он заявил, что журналисты "исказили его слова", поскольку он имел в виду размещение сил поддержки после прекращения огня в Украине.

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"Я говорил о силах поддержки, которые могут действовать после достижения прекращения огня, чтобы укрепить суверенитет Украины. Когда упоминал "распределение", имел в виду зоны ответственности союзных сил (без участия американских войск). Я не имел в виду разделение Украины как государства", - отметил Келлог.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог предложил поделить Украину на зоны контроля, подобно послевоенному Берлину 1945 года .

Мы ранее информировали, что во время встречи с Дональдом Трампом Кит Келлог выступил против Стива Уиткоффа. Он заявил, что Украина никогда не согласится в одностороннем порядке уступить территории России.