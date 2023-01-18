"Молчаливое принятие бывших территорий Украины": Медведев выкатил новые условия для переговоров

Он назвал два абсурдных условия, которые невозможно выполнить.

Приспешник Путина, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев снова заговорил о новых переговорах с Украиной и назвал условия, при которых они могут состояться.

Свои очередные несуразные мысли он изложил 18 января в Telegram.

Так, приспешник российского диктатора потребовал признания Украиной и партнерами "ЛДНР", которые Россия накануне широкомасштабной войны против Украины, 21 февраля, Путин признал "независимыми государствами".

"Для новых переговоров необходимо не столь единообразное понимание принципов международного права, как согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России – в её Конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения. Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens (ред. – императивная норма международного права)", – написал Медведев.

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Стоит отметить, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ славится своими бреднями относительно войны, Украины, истории и мирового порядка. Периодически он публикует свои "больные" мысли в своих соцсетях. По словам экспертов, Медведев часто транслирует позицию Кремля.

Так, недавно он предложил устраивать "тихие" расправы над "изменниками", которыми в РФ считают всех, кто не поддерживает войну против Украины и режим Путина.

А перед новым годом Медведев решил дать в лучших традициях пропаганды свои абсурдные прогнозы на 2023 год. В частности, он предрекает в 2023 году "захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины", "раздел Европы" и "гражданскую войну в США".

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