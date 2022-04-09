Молдова и Грузия вслед за Украиной получат опросник для кандидата в ЕС

Молдова и Грузия вслед за Украиной получат опросник для кандидата в ЕС

В свою очередь Украина пообещала подготовить свои ответы уже через неделю.

Еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи заявил, что уже на следующей неделе ЕС передаст Грузии и Молдове опросник, заполнение которого необходимо для предоставления статуса кандидата в ЕС.

Об этом он сообщил в своем Твиттере.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вчера (8 апреля — ред.) передала опросник Украине, а в понедельник я передам опросник Грузии и Молдове. Ответы помогут Еврокомиссии подготовить выводы по заявкам трех стран на вступление в ЕС, по запросу Европейского совета", — написал Варгее.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала президенту Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в Европейский Союз. По ее словам, Украина может приобрести статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне 2022 года.

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