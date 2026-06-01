Молдова и Румыния могут объединиться: резонансное заявление главы МИД

Глава МИД Молдовы Михай Попшой / © Associated Press

Глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что поддержал бы объединение с Румынией. По его словам, эта тема больше не должна быть табуированной в обществе.

Об этом министр сказал в эфире радиостанции Vocea Basarabiei.

«Эта тема (объединение Молдовы с Румынией — ред.) больше не должна быть табуированной», — заявил Попшой.

Министр заявил, что вопрос возможного объединения регулярно поднимается во время встреч с гражданами, поэтому он требует открытого общественного обсуждения.

По его словам, если эта идея получит существенную поддержку среди населения, к вопросу объединения можно будет вернуться уже конкретнее — как в ближайшей перспективе, так и в будущем.

В то же время Попшой подчеркнул, что ключевым стратегическим курсом для Молдовы остается европейская интеграция.

Комментируя возможность проведения референдума, министр отметил, что поддержал бы такую инициативу.

«Будучи гражданином Румынии, я не могу проголосовать „против“, — сказал глава МИД.

Возможное объединении Молдовы с Румынией — что известно

Напомним, летом 2025 года президент Румынии Никушор Дан высказался за объединение с Молдовой, отметив, что это возможно только при наличии взаимной политической воли и успешного пути соседней страны в ЕС, который он прогнозирует на ближайшие 3-4 года. В самой Молдове идея вызывает споры: сторонники, например политик Октавиан Цику, видят в унионизме гарантию безопасности, особенно в контексте войны в Украине, тогда как пророссийские силы во главе с Игорем Додоном категорически выступают против.

Президент Молдовы Майя Санду в январе 2026 года заявила, что поддержала бы объединение с Румынией только в случае одобрения такого решения гражданами на общенациональном референдуме. Она признала, что из-за сложной геополитической ситуации и угрозы со стороны России маленьким государствам становится труднее сохранять суверенитет, однако сейчас в обществе отсутствует консенсус относительно унионизма. Поэтому на данном этапе Санду считает приоритетом интеграцию Молдовы в ЕС, поскольку большинство граждан поддерживают именно этот путь.

