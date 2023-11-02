Молдова перестает платить членские взносы в СНГ и стремится выйти из организации

Такое решение возникло после денонсации членства в общественных организациях и «банковских санкций, наложенных на Российскую Федерацию», пишет «Радио Свобода».

Согласно проекту решения Министерства финансов Молдовы, сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, уменьшается на 16 млн леев (с 66,5 млн до 50,5 млн леев). Снижение в значительной степени вызвано тем, что Молдова не будет больше платить взносы за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях этого сообщества.

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На фоне российского полномасштабного вторжения в Украину власти Кишинева объявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации, созданной в 1991 году, после распада СССР.

В июле парламент проголосовал за выход Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ и соглашений, предусматривающих формирование единого образовательного пространства, обеспечение пограничников специальным оборудованием и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях между государствами-участниками и т.д.

Напомним, Украина и Молдова построят мост через Днестр. Он станет ключевым элементом транспортного коридора Киев – Кишинев.

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