Молитвы всего мира с народом Украины, который подвергаются неспровоцированному нападению российских военных — Байден

Президент России Владимир Путин избрал умышленную войну, которая приведет к катастрофическим потерям и человеческим страданиям

Президент США Джо Байден отреагировал на нападение России на Украину.

"Молитвы всего мира сегодня вечером (по американскому времени — ред.) с народом Украины, который испытывает неспровоцированное и неоправданное нападение российских военных. Президент России Владимир Путин избрал умышленную войну, которая приведет к катастрофическим потерям и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет эта атака, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут отвечать единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", — заметил Байден.

"Сегодня вечером я буду наблюдать за ситуацией из Белого дома и буду продолжать регулярно получать обновления от своей команды национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности, а также координируем действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить сильный, объединенный ответ, сдерживающий любую агрессию против Альянса. Мы с Джилл молимся о храбрых и гордых людях Украины", — резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

Также Путин призвал украинских военных сложить оружие.

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