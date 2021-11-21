Молодая жена министра Резникова о подарке ему на 55-летие: "Нашла одну штучку"

Юлия Зорий рассказала о подарках друг другу с мужем на юбилеи.

Жена новоназначенного министра обороны Алексея Резникова, телеведущая Юлия Зорий рассказала, как изменилась их жизнь после новой должности любимого.

По словам Юлии, она начала изучать внутренний туризм Украины, говорится в "Светской жизни".

"Я начала изучать внутренний туризм Украины, потому что совместные поездки где-то за границу, как на выходные, в отпуск они нам не светят. Мне было сказано, ты если хочешь куда-то уехать, то сама давай, я должен быть здесь в максимальной доступности", – рассказала Зорий.

Также она поделилась, кто стал следить за гардеробом мужа после получения новой должности.

"Да и раньше никто не заботился о его стиле. У него есть врожденный вкус, такой у него особенный. Он любит платочки, носки разноцветные, он сам неплохо одевается. Единственное, я могу его как-то скорректировать, если мне не нравится галстук с платком. Я говорю: "Давай померяем как-то иначе". Я предлагаю, я не могу сказать: "Что ты надел?" – рассказала Юлия.

Изменилось ли отношение к Юлии Зорий после назначения ее мужа министром обороны

Отметим, что нынешний год стал юбилейным для Юлии и Алексея. Ведущей исполнилось 35, а министру – 55 лет. Зорий рассказала, какими подарками они с мужем обменялись:

"Поскольку Алексей очень часто в командировках, я нашла такую штучку, браслет "Отправь прикосновение". Человек где-то далеко находится, ты прикасаешься к этому браслету, а он там ему передает разные вибрации, то есть "я думаю о тебе", — рассказала Зорий.

А она, в свою очередь, получила в подарок кольцо с надписью "я тебя люблю".

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