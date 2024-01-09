Молодые украинцы должны вернуться и воевать: польский депутат о мобилизации

Европейские страны, принявшие многие украинские беженцы, должны создать механизмы возвращения в Украину военнообязанных для их мобилизации на фронт.

Такое мнение высказал глава Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль в интервью изданию Sestry.

По его мнению, проблема с мобилизацией в Украине частично связана с тем, что многие выехали за пределы государства. В частности, польский депутат ссылается на "некоторые данные", утверждающие о сокращении существующего населения в Украине якобы ниже отметки в 30 млн человек.

По словам Коваля, нужно задействовать механизмы, чтобы вернуть назад молодых украинцев, "которые могут бороться".

"На это также должны быть направлены действия стран, где находится много украинцев. То есть надо заботиться о том, чтобы при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания, на партнерских началах происходила проверка, могли бы люди, которые находятся на территории других стран ЕС, быть мобилизованными в Украине", - считает польский депутат.

Он, в частности, отмечает, что такой подход "спустил бы пар" тем, кто утверждает, что украинцы выехали в Европу, чтобы не идти на фронт и не защищать свою страну.

Напомним, в конце декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №10378 об изменении правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Среди самых противоречивых пунктов законопроекта о мобилизации №10378, которые вызвали больше обсуждений и критики, – ограничение прав лиц, избегающих призыва (блокирование банковских счетов, ограничение права распоряжаться движимым и недвижимым имуществом), введение электронных повесток и отмена отсрочки для лиц с инвалидностью ІІІ группы .

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