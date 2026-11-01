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Об этом в эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine блоггера и военнослужащего Игоря Лапина высказал бывший генеральный прокурор и экс-народный депутат Юрий Луценко.

Он, в частности, продемонстрировал часть материалов временной следственной комиссии Верховной рады, которая занимается изучением вопроса подготовки регионов к зиме и защитным сооружениям на объектах энергетики. Представители комиссии, по словам Луценко, недавно посетили соответствующие локации в Киевской области.

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Луценко, в частности, озвучил ряд выявленных дефектов, а также факты отсутствия строителей на площадках, несмотря на приближение сроков сдачи объектов. За текущее неудовлетворительное состояние защиты энергетики, по мнению экс-генерального прокурора, должен отвечать бывший глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, принимавший план устойчивости региона и принимавший участие в утверждении подрядчиков на это строительство.

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«Ибо именно он подписывал соглашения на все эти объекты без тендеров по собственному решению, и мы видим результат такой работы. Ему партнеры, когда, когда он Киевщину защитил на сумму 1,8 млрд грн. Мы видим результат этот. 1,8 млрд. получило две фирмы, которые он выбрал без конкурса. Эти фирмы связаны, как свидетельствуют материалы уголовного дела с бывшей работницей аппарата Верховной Рады Украины», – отметил Луценко.

Согласно ранее опубликованным в медиа материалам, речь, вероятно, идет о ООО «Консалтинг-Буд» и его владелице Любомире Кожушко, которая действительно является фигуранткой уголовных дел, а также действительно получила 15 контрактов на защиту энергообъектов Киевщины в 2026 году на общую сумму около 1 млрд грн. Еще одна компания — ООО «Ю.Би.Си.», получившая оставшиеся контракты, также фигурирует в уголовных производствах по завышению цен на стройках по государственному заказу. Кожушко действительно раньше работала в Аппарате Верховной рады. Она фигурировала в уголовном производстве НАБУ по хищению средств на закупки дронов Госспецсвязью.

«Правоохранители, которые мне об этом рассказывают, говорят, что, ну ты же понимаешь, что это не может быть такие объемы принести просто рядовой сотрудник аппарата Верховной Рады. За ней стоит гораздо более мощные особы. Некоторые даже считают, что это может быть руководство Верховной Рады», — добавил Луценко.

Бывший генеральный прокурор подверг критике подход, согласно которому заказчики строительства рассчитывают, что их объекты будут разрушены до завершения процесса, чтобы невозможно было выяснить реальных объемов проделанной работы.

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Они сидят просто, считают бабки и молятся, чтобы шахед прилетел на тот объект, который они не построили. Затем они пишут акт, что защитная система была составлена 90%, но, к сожалению, уничтожена. И это весь их расчет. Потому сейчас нужно сделать просто элементарные вещи. Выездная экспертиза, которая фиксирует состояние выполнения работ, фиксирует цены материалов, фиксирует получение авансов и графики, предъявляет сначала служебную халатность, а затем выходит на хищение. Если пропустить этот этап и вспомнить об этом где-то в апреле следующего года, все спишут на врага», — считает Луценко.

По его мнению, и. о. Генерального прокурора Антон Ковальский должен взять на личный контроль проверку состояния готовности защитных сооружений для объектов энергетики в Киевской области.

«За каждой изменой Украины — а любое хищение и некомпетентность во время войны носит признаки именно такого деяния — стоят конкретные фамилии. И стоит вопрос выживания миллионов людей. И мне кажется, что сейчас слово за исполняющим обязанности Генерального прокурора. Господин Ковальский, у нас проблемы. Если это взять под личный контроль руководителя офиса Генерального прокурора, то это может быть хорошей лакмусовой бумажкой о дееспособности системы», — сказал Юрий Луценко.

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