Момент для мира в Украине может быть потерян: что Трамп должен сделать немедленно – NYT

Переговоры по миру / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп еще имеет возможность возглавить дипломатические усилия по завершению войны России против Украины, однако благоприятный момент может оказаться непродолжительным.

Такое мнение высказал Томас Грэм, работавший главным экспертом Белого дома по вопросам России при президентстве Джорджа Буша-младшего, в колонке для The New York Times.

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По его мнению, пока внимание Трампа сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, возможность вернуть Вашингтон к активному посредничеству между Киевом и Москвой постепенно сужается.

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Стороны не будут ждать бесконечно

Грэм считает, что в последние месяцы и президент Украины Владимир Зеленский, и российский лидер Владимир Путин демонстрировали заинтересованность в возобновлении активного участия США в переговорах.

В то же время, такая готовность, по его оценке, не будет сохраняться постоянно.

Автор обращает внимание, что в России все чаще раздаются сомнения в способности Трампа быть надежным посредником из-за американской военной поддержки Украины. В Киеве же продолжают координировать переговорную позицию с европейскими партнерами, часть которых стремится активнее приобщиться к дипломатическому процессу.

По мнению Грэма, более широкое участие Европы может еще больше усложнить диалог с Москвой, которая не воспринимает европейские государства как нейтральных посредников.

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Война переходит в более опасную фазу

Первой причиной немедленного вмешательства Вашингтона автор называет усиление эскалации.

По его словам, Украина увеличивает количество ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре в глубине российской территории. Россия наращивает атаки на украинские города и критически важные объекты, пытаясь воспользоваться дефицитом ракет для украинской противовоздушной обороны.

Грэм предостерегает, что дальнейшее обострение может увеличить количество жертв среди гражданского населения и еще больше усложнить подготовку Украины к следующей зиме.

Он также обращает внимание на риск распространения войны за пределы Украины. Речь идет о случаях нарушения воздушного пространства стран НАТО беспилотниками и ракетами, а также о взаимных обвинениях России и европейских государств в подготовке к более широкому противостоянию.

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Почему война, по мнению автора, близилась к завершению

Второй причиной для активизации дипломатии Грэм называет истощение обеих сторон.

Украина, как отмечает автор, сталкивается с дефицитом личного состава, сложностью мобилизации и ростом стоимости будущего восстановления. Чем дольше продолжается война, тем меньше, по его оценке, становится вероятность возвращения миллионов уехавших за границу украинцев.

Россия также испытывает демографические проблемы, трудности с пополнением войска и все большие экономические затраты. Грэм считает, что продолжительная война заставляет Москву откладывать инвестиции в современные технологии и увеличивает ее отставание от США и Китая.

В то же время, он предполагает, что в случае прекращения боевых действий уже сейчас обе стороны могли бы представить результат своим обществам как достижения.

Зеленский, по оценке автора, мог заявить о сохранении независимости, суверенитета и европейского курса Украины. Путин, в свою очередь, мог бы подать войну как противодействие попытке Запада нанести России стратегическое поражение.

Почему переговоры должны возглавить США

Грэм убежден, что только у Вашингтона есть достаточные связи, влияние и политический вес для одновременной работы с Украиной, Россией и ключевыми европейскими столицами.

В то же время он отмечает, что договоренность невозможна без координации с европейскими правительствами. Их военная помощь, санкционная политика, финансовые ресурсы и долгосрочная поддержка Украины будут оставаться необходимыми для любого устойчивого урегулирования.

Однако именно США, по мнению эксперта, должны возглавить дипломатический процесс.

Что предлагают Трампу

Автор колонки призвал американского президента направить своих представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера сначала в Киев, а затем в Москву.

Он не ожидает быстрого прорыва. Первой задачей таких визитов, по его словам, должно стать возобновление контактов и подготовка к длительному периоду челночной дипломатии.

Для ускорения переговоров Грэм также предлагает привлечь дополнительных специалистов, поскольку Уиткофф и Кушнер имеют другие международные задачи.

По мнению эксперта, успех дипломатических усилий не гарантирован и вряд ли будет скорым. Однако нынешняя возможность остается реальной.

«Если Вашингтон хочет проверить, возможно ли покончить с этой войной, действовать нужно сейчас — до того, как новая эскалация окончательно закроет дипломатическое окно», — подытожил Грэм.

Возобновление мирных переговоров: последние новости

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели Вашингтон попытается выяснить, существуют ли условия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.

По его словам, у Киева и Москвы есть собственные «красные линии», поэтому продвижение дипломатического процесса потребует хотя бы частичного сближения их позиций.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов пояснил, что речь идет о попытке вернуть переговоры в активную фазу. По его словам, дипломатические контакты фактически не прекращались, однако этот процесс находится на паузе.

Ранее президент Владимир Зеленский предлагал приступить к прекращению ударов по энергетической инфраструктуре и воздушному перемирию, а также зафиксировать линию боевого столкновения как основу для дальнейших переговоров.

3 августа глава государства заявил, что Украина приложит максимум усилий для дипломатического завершения войны к зиме. В то же время, он подчеркнул, что для давления на Кремль необходимы дальнейшие санкции, дальнобойные возможности и поддержка партнеров.

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