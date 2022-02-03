МОН отменит приказ о повторных выборах президента "Могилянки" – Шмыгаль

Премьер заверил, что правительство "не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс" вуза.

Министерство образования и науки вечером 3 февраля должно отменить приказ о проведении повторного конкурса по избранию президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Только что закончили совещание с представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами. Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия", — заверил премьер.

Он добавил, "договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза, чтобы избежать в будущем длительных судебных процессов".

Напомним:

По итогам второго тура выборов президента НаУКМА, состоявшегося 27 января, руководитель НАОКВО Сергей Квит получил 235 голосов (52,80%), а и.о. президента НаУКМА, кандидат экономических наук, доцент, и.о. декана факультета экономических наук Александра Гуменная – 191 голос (42,92%).

Несмотря на признание могилянского сообщества, министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что МОН не будет признавать результаты выборов в НаУКМА . И 2 февраля Министерство образования и науки объявило конкурс на должность президента Киево-Могилянской академии.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук направил обращение к министру образования и науки Сергею Шкарлету с требованием обосновать отказ МОН признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Студенты Киево-Могилянской академии поддержали бессрочную забастовку относительно непризнания со стороны Министерства образования и науки Украины результатов выборов президента НаУКМА.

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