Монастырский назначил Геращенко своим советником в МВД

Он принимал участие в межведомственном совещании Госпогранслужбы.

Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назначен советником министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Госпогранслужбы.

"В Администрации Госпогранслужбы состоялось межведомственное совещание по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы. В нем приняли участие первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Сергей Сердюк, советник министра внутренних дел Антон Геращенко и первый заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко ", — говорится в сообщении.

Госпогранслужба Украины

Напомним:

16 июля Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел. 15 июля ВР приняла отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

министром внутренних дел. 15 июля ВР приняла с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года. Кабинет министров 4 августа на заседании принял целый ряд кадровых решений. В частности, освободил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.

Новости недели: какие вероятные причины и последствия внезапной отставки Арсена Авакова

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку