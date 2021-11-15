Монастырский не исключил введение чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью областях Украины: подробности

Монастырский не исключил введение чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью областях Украины: подробности

При этом пока к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с востока и юга страны.

Во время межведомственного совещания по ситуации на границе с Беларусью рассматривались самые разные сценарии урегулирования миграционного кризиса, вплоть до введения чрезвычайного положения в приграничных областях Украины.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга после совещания.

"Проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в приграничных областях", – сказал он.

Чиновник добавил, что стратегическая цель Украины на два ближайших года – строительство государственной границы, на что предусмотрены средства в бюджете 2022 года.

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Также в случае необходимости быстрого ответа на массовое присутствие мигрантов, на этих участках будут возводиться временные сооружения. Сейчас проводятся соответствующие подготовительные работы, определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, налажено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественных формирований по охране общественного порядка.

Заметим, что к охране границы с Беларусью пока не планируют привлекать военных с востока и юга страны.

"И именно они будут в координации защищать нашу государственную границу. Мы видим, для этого будет необходимость", - резюмировал глава МВД.

Напомним, ранее десятки нелегальных мигрантов штурмом взяли белорусско-польскую границу. Часть мигрантов была задержана и передана пограничникам.

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