Монастырский обратился к украинцам: "Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян"

По словам министра, повторения Славянска в МВД также не допустят.
На фоне агрессивных действий со стороны Российской Федерации министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверил, что в МВД не допустят никаких сепаратистских проявлений.
"Мы, в министерстве внутренних дел не допустим никаких сепаратистских проявлений, вроде тех, что были весной 2014-го года в Харькове, Луганске, Донецке. Повторение Славянска мы тоже не допустим. Если какой-то "гиркин" попытается захватить наши админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и никаких колебаний", — сказал он в видеообращении.
Напомним:
Служба безопасности Украины опубликовала заявление на фоне мощной волны гибридной войны, которая оказывает беспрецедентное влияние на отечественное информационное пространство, и призвала украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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