Монастырский перечислил ключевые приоритеты после назначения главой МВД

Монастырский намерен, в частности, модернизировать патрульную полицию.

Потенциальный новый глава МВД Денис Монастырский во время выступления в Раде перечислил направления деятельности, на которых сосредоточится в случае его назначения министром внутренних дел, вместо Авакова, который подал в отставку. В частности, Монастырский намерен сосредоточиться на борьбе с организованной преступностью, соблюдением правил дорожного движения, он планирует модернизировать патрульную полицию, ГПСУ и тому подобное.

Об этом он сказал с трибуны ВРУ 16 июля.

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"Несколько слов об основных направлениях, принципах и приоритетах моей работы на посту министра внутренних дел. Огромное внимание я планирую сосредоточить на борьбе с организованной преступностью — так называемыми "ворами в законе" и криминальными авторитетами. Именно из-за них совершается значительная часть тяжких и особо тяжких преступлений. Гарантирую, что решение СНБО и президента по санкциям против главарей криминальных группировок будут неукоснительно выполняться в полном объеме", - заявил Монастырский.

Также действующий нардеп заявил, что патрульные являются лицом Нацполиции, а поэтому развитие и совершенствование патрульной полиции будет одним из главных его приоритетов.

"Гарантирую, что патрульные продолжат привлекать к ответственности за административные правонарушения судей, прокуроров и народных депутатов. Но исключительно в рамках закона. На каждый случай нарушения прав человека или грубой неуважения к ее достоинства обязательно будет реакция", — добавил он.

Кроме того, Монастырский обратился к мэрам городов, главам ОТО и депутатам местных советов с просьбой выделять больше средств на закупку и установку систем видеонаблюдения в городах и селах. По его словам, чем больше таких систем будет на улицах городов и сел Украины, тем безопаснее будут чувствовать себя граждане Украины, поскольку благодаря сетям видеокамер преступлений по горячим следам сейчас раскрывается больше всего.

"Также вижу своим долгом продолжать проект "Полицейский офицер общества" и подход community policing, суть которого заключается в налаживании нового качества отношений между полицейскими, обществом и местными властями, где каждый осознает ответственность за собственную безопасность, а полиция в своей деятельности отталкивается от потребностей граждан. Семейный врач должен заботиться о здоровье каждой семьи, а полицейский офицер общины — заботиться о безопасности в каждом доме", — высказался Монастырский.

Кандидат на пост главы МВД привел статистику смертей на дорогах Украины. Так, только в прошлом году погибло 3354 человека, из них 169 — дети. А поэтому, как заверил Монастырский, безопасность дорожного движения будет его личным приоритетом.

"Это значительно больше, чем на дорогах европейских стран. И это позор. Безопасность дорожного движения будет моим личным приоритетом. Поэтому я продолжу развитие системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, воплощение современных технологий контроля за дорожным движением. У меня есть мечта, чтобы каждые пять лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое, до нуля", — добавил он.

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Также Монастырский подчеркнул, что будет бороться с перегруженными фурами, которые уничтожают украинские дороги. По его словам, штрафы за перегрузку будут платить не только перевозчики, но и заказчики таких перевозок.

"Вместе с министром транспорта и инфраструктуры Александром Кубраковым мы не допустим уничтожения украинских дорог, которые сейчас отстраиваются за миллиарды гривен украинских налогоплательщиков", — высказался он.

Еще одним приоритетом в работе Монастырского как министра внутренних дел он видит больший уровень цифровизации во всех сферах деятельности МВД. В этом вопросе он рассчитывает на поддержку председателя Минцифры Михаила Федорова.

"Превенция, предотвращении и наказании за насилие в семье, защита прав детей и несовершеннолетних будут одним из моих приоритетов в работе министра. Как показывают последние соцопросы, более 70% случаев насилия и треть всех преступлений против имущества и здоровья, совершаемых лицами, зависимыми от использования наркотических средств. Поэтому одним из приоритетов моей деятельности будет жесткое противодействие и предотвращение распространения наркотиков и помощь в реабилитации наших сограждан, которые пошли на преступление после того, как, к сожалению, стали наркозависимыми", — сказал он.

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Как добавил Монастырский, одним из признаков государственности надежный и незыблемый границу Украины. Поэтому среди его главных задач в сфере реформы Государственной пограничной службы он видит строительство современного и эффективно обустроенного государственной границы по всему периметру государства.

"Пограничники не должны пешком осуществлять патрулирование государственной границы. Кого первыми видят гости нашей страны? Конечно, пограничников. Поэтому я буду прилагать все усилия, чтобы они получали достойную оплату и надлежащие условия труда, чтобы всегда встречать гостей Украины улыбкой. Ну а очереди на границах уже в ближайшие годы должны уйти в прошлое", — высказался он.

Отдельно Монастырский подчеркнул, что справедливость, защита прав человека и интересов потерпевших невозможны без качественной и честной работы украинского суда.

"Верю и надеюсь, что законы о реформе ВРП ВККС, которые мы с вами приняли недавно, разблокируют систему судопроизводства. Дела в судах не должны рассматриваться много лет вне разумных сроков, как это сейчас часто бывает", — отметил он.

Также коснулся Монастырский и Национальной гвардии, которая, по его словам, является одной из опор украинской государственности и внутренней стабильности.

"Именно поэтому по законодательству министр внутренних дел координирует совместные усилия полиции и Нацгвардии для обеспечения общего спокойствия и безопасности... Моя особое внимание будет касаться внедрения системы добровольного страхования имущества от пожаров и чрезвычайных ситуаций", — сказал Монастырский.

В сфере предоставления админуслуг подразделениями Государственной миграционной службы и системой сервисных центров, по словам Монастырского, он будет делать акцент на еще большем упрощении и ускорении получении паспортов и каких-либо разрешений и документов. Он заверил, что большинство услуг будут цыфровизированными для их удобства.

"Перебои в производстве бланков паспортов и водительских удостоверений должны уйти в прошлое навсегда. Но здесь не все в силах министерства — будем обращаться к вам и к другим органам", — отметил он.

Также Монастырский отметил, что большую часть своей работы в случае назначения собирается посвятить укреплению внутренней устойчивости и обороны нашей Украины в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой.

"Уверяю вас, что я буду принимать активное участие в создании и развитии эффективной системы территориальной обороны и во всех мероприятиях, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности Украины, возвращению украинского Крыма и Донбасса", — подытожил он.

Напомним, 13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Он занимал должность 7,5 года.

В четверг, 15 июля, Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности главы МВД Украины. "За" проголосовал 291 депутат.

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