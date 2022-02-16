Монастырский: "Попытка "завалить" сайты госорганов, приложение "Дія" и крупнейшие банки Украины не удалась"

Сегодня и приложение "Дія", и государственные банки, и государственные сайты работают беспрепятственно.

Попытка кибератак на сайты госорганов и приложения "Дія" не удалась.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский 16 февраля во время телемарафона национального единства.

"Вчера состоялась одна из наиболее масштабных кибератак, которые попытались "завалить" сайты государственных органов, которые попытались в очередной раз атаковать приложение "Дія" и крупнейшие банки Украины. Могу поблагодарить всех, кто был привлечен к объединенной киберзащите Украины, в которую входят также и представители Киберполиции, что эта попытка не удалась", — сказал он.

Министр напомнил, что была атака, в частности, на сайт Министерства обороны, Министерства внутренних дел. Однако сегодня и приложение "Дія", и государственные банки, и государственные сайты работают беспрепятственно.

Напомним:

15 февраля масштабной DDoS-атаке подверглись почти все украинские банки, а также ряд госсайтов, в том числе сайтыам Министерства обороны и Вооруженных сил. Мощная кибератака началась и на портал "Дія".

По факту мощной DDoS-атак на украинские правительственные сайты и банки по просьбе одного из государственных банков киберполиция начала проверку и открыла уголовное производство. В свою очередь США готовы помочь Киеву в расследовании.

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