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Монастырский считает рынок земли одним из главных коррупционных рисков

Монастырский считает рынок земли одним из главных коррупционных рисков

УНИАН

По словам главы МВД, интерес организованной преступности к рынку земли очевиден.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подчеркивает необходимость обеспечения работы рынка земли без коррупционных рисков.

Об этом министр заявил в пятницу, 6 августа, на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, сообщил "Интерфакс-Украина".

"У нас открылся и продолжает открываться рынок земли. Это один из вызовов, который перед всеми нами: мы понимаем, что мы должны обеспечить его (рынка земли — Ред.) функционирование без коррупционных рисков", — отметил Монастырский.

По словам главы МВД, интерес организованной преступности к рынку земли очевиден.

"Мы должны ... не допустить ни в коем случае симбиоз коррупции оргпреступности в этой сфере", — резюмировал Монастырский.

Напомним:

  • С 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года, и открылся рынок земли. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
  • В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Объяснение, как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.

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