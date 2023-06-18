"Монета для шантажа": оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в Чувашию — Федоров

Российские оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в «солнечную» Чувашию.

В рос"СМИ" отчитались о командировке 48 детей, других собираются вывезти в несколько смен.

Об этом пишет мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Сначала захватили украинские территории и лишили детей как минимум Азовского моря (на самом деле — счастливого детства). Теперь ссылают малышей в 1600 км от дома вглубь России. Далее будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей в России как заложников", — заметил чиновник.

"Украинские дети – последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа" – резюмировал чиновник.

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Напомним, россияне на оккупированных украинских землях отказываются лечить детей, у которых родители не имеют российского паспорта или не поддерживают Россию.

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