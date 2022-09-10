Мониторинговая миссия ООН озвучила ужасные цифры о количестве жертв войны среди гражданских

Мониторинговая миссия ООН по правам человека по состоянию после проверки подтвердила данные о 14 059 жертвах среди гражданского населения в результате полномасштабной войны России против Украины.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, пишет Укринформ.

«В результате боевых действий погибли 5767 гражданских лиц, 8292 – получили ранения. Мы неоднократно отмечали, что фактические цифры, вероятно, намного больше», – отметила она.

В миссии планируют 27 сентября обнародовать очередной доклад, в котором будет больше выводов о влиянии вооруженного нападения Россию на ситуацию в сфере прав человека в Украине.

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