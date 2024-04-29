Мониторинговые каналы обнаружили более 15 российских ботов, которые не заблокировали

В Сети нашли более 15 аналогичных российских ботов, которые, конечно, никто не блокировал.

Об этом сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванек".

"Вместо этого украинские боты с "галочкой", которую выдает лично Телеграмм — были снесены", — говорится в сообщении.

"Интересная блокировка бота с мопедов: а какие правила сообщения о воздушной цели нарушил бот с мопедов, кто мне сможет объяснить? Уверен, что не смогут. Поведение очень странное, но слава Богу, что лично мы были к этому готовы", — читаем в сообщении.

Напомним, что ранеев ГУР сообщили, что "бот разведки" заблокирован в Telegram. Также в разведке предупредили, что враг создает боты с похожими названиями.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что в случае, если Telegram будет признан непрозрачной сетью, представителям государственных органов и местных властей в Украине могут запретить иметь аккаунты в мессенджере.

В то же время Юрчишин заявлял о необходимости регуляции Telegram, а не о его блокировке. То есть государство хочет, чтобы компания создала свое представительство на территории Украины. В таком случае "никто не будет требовать закрытия, если не будет доказательств, что из-за ботов разгоняется у нас российская пропаганда".

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