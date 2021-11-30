"Монобольшинство развалить не смогут": Арахамия объяснил выход нардепов из фракции "Слуга народа"

По его словам, подобная ситуация также была год назад.

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал выход из фракции нардепа-мажоритарщика Романа Сохи.

"Это просто кто-то взял деньги и начал работать над тем, чтобы выводить мажоритарщиков, потому что они не могут избавиться от мандата, для того чтобы потом сделать досрочные парламентские выборы", — сказал он во время брифинга в Верховной Раде во вторник, 30 ноября .

В то же время Арахамия уверен, что монобольшинство развалить не смогут.

Напомним:

Роман Соха, народный депутат-мажоритарщик 75-го округа (Запорожская область), объявил о выходе из фракции "Слуга народа". Соха не смог смириться с новыми назначениями на должности в Верховной Раде и Офисе Президента.

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