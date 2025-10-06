"Моральный шантаж": Орбан публично обвинил Зеленского в давлении

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский применяет "моральный шантаж", пытаясь заставить страны ЕС поддержать вступление Киева, несмотря на референдум венгров против этого.

Об этом Орбан написал в своем сообщении в Х.

Орбан утверждает, что Зеленский пытается решать, что лучше для венгров, и использует медиа-кампанию против Венгрии для давления.

"При всем уважении Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС", - подчеркнул он, добавив, что договор о ЕС требует единогласного согласия государств-членов.

Орбан сослался на референдум, где венгерский народ подавляющим большинством проголосовал против членства Украины в ЕС.

"Ни одна страна не прокладывала путь в ЕС путем шантажа, и в этот раз этого не произойдет", – заявил премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан останется в истории единственным главой правительства, которое тормозило вступление Киева в Евросоюз.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что существование Украины отвечает интересам Венгрии, ведь она находится между его страной и Россией.