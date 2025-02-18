Мораторий на атаки по энергетике: Лавров раскрыл детали переговоров с США

США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты, как в России, так и в Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров выступил после переговоров с американскими представителями в Эр-Рияде, озвучив основные темы обсуждения. По его словам, США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты, как в России, так и в Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

В то же время он заявил, что Россия якобы не ставила своей целью наносить ущерб энергетической инфраструктуре Украины, хотя массированные атаки на объекты критической инфраструктуры продолжаются уже не первый год.

Отдельно Лавров прокомментировал удары по российским энергетическим объектам, в том числе атаку на насосную станцию в Кубани. По его словам, это было инициировано президентом Украины Владимиром Зеленским, а такие действия, как заявил министр, "пора остановить".

Кроме того, Лавров отметил, что Москва и Вашингтон почувствовали готовность друг друга к движению вперед и будут пытаться создать условия для возобновления полноценного сотрудничества между двумя странами.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России без участия представителей Украины и Европы.