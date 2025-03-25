Мораторий на удары по энергоинфраструктуре: Кремль опубликовал список объектов

Документ якобы согласован между США и РФ, по крайней мере, так утверждает сторона страны-агрессорки.

Страна-агрессорка Россия опубликовала перечень российских и украинских объектов, которые по договоренностям в Саудовской Аравии нельзя обстреливать в течение 30-дневного перемирия.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В список входят

нефтеперерабатывающие предприятия

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции

инфраструктура, производящая и передающая электричество, в частности электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители

атомные электростанции

дамбы гидроэлектростанций

Захватчики цинично молчат о том, что они наносят удары и по гражданской инфраструктуре, в том числе по жилым домам с гражданскими, школами, больницами и т.д. В перечне этих объектов нет.

Россияне утверждают, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. Оккупанты отмечают, что есть возможность продления соглашения через месяц после этой даты и выхода из договоренности в случае его несоблюдения одной из сторон. Документ вроде бы согласован между США и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Кремля, что россияне начали отсчет моратория на удары от 18 марта. По его словам, оккупанты пытаются извратить договоренности и всех обмануть.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут отменить санкции против РФ в обмен на перемирие в Черном море.

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