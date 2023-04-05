Моравецкий предупредил о попытках РФ поссорить Украину и Польшу

Моравецкий подчеркнул, что Польша поддерживает Украину с начала полномасштабной войны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что его страна действительно братская страна для Украины. Он добавил, что Россия хочет рассорить наши государства.

Об этом он сказал 5 марта во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, пишет "Укринформ".

Моравецкий подчеркнул, что в Кремле надеются, что Украина и Польша поссорятся. Для этого РФ задействует информационные тролли и свои медиа, чтобы распространять фейки.

"Нельзя позволить им нас разделить. Сегодня украинские военные борются за украинскую и нашу свободу", — сказал глава польского правительства.

Премьер-министр добавил, что Польша – "это настоящая братская страна для Украины", которая первой поддержала наше государство в войне против Украины.

Напомним, Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.

Также премьер-министр Моравецкий и президент Украины Зеленский подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере снабжения оборонного оборудования.

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