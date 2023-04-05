Моравецкий предупредил о попытках РФ поссорить Украину и Польшу

Моравецкий подчеркнул, что Польша поддерживает Украину с начала полномасштабной войны.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что его страна действительно братская страна для Украины. Он добавил, что Россия хочет рассорить наши государства.
Об этом он сказал 5 марта во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, пишет "Укринформ".
Моравецкий подчеркнул, что в Кремле надеются, что Украина и Польша поссорятся. Для этого РФ задействует информационные тролли и свои медиа, чтобы распространять фейки.
"Нельзя позволить им нас разделить. Сегодня украинские военные борются за украинскую и нашу свободу", — сказал глава польского правительства.
Премьер-министр добавил, что Польша – "это настоящая братская страна для Украины", которая первой поддержала наше государство в войне против Украины.
Напомним, Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.
Также премьер-министр Моравецкий и президент Украины Зеленский подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере снабжения оборонного оборудования.
Читайте также:
- Зеленский заявил, что польские танки уже находятся на поле боя
- В Польше мужчина, чтобы не платить алименты, прятался в холодильнике: чем все закончилось
- Министр сельского хозяйства Польши подал в отставку из-за украинского зерно